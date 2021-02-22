Euro
8.5695
1.25%
Dolar
7.0486
0.96%
Altın
410.07
2.51%
Borsa
1.551
-0.62%
Bitcoin
386.175
-4.55%
EXEN Coin
16.99
-0.93%
8ºC
İstanbul
Açık 8 C
    Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez evlendi

    Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez evlendi

    Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, ikinci kez nikah masasına oturdu.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2021 - 18:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    2018 yılında dünyaevine giren şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 9 ayın sonunda boşanmıştı.

    Ayrılığa dayanamayan ikili geçtiğimiz yıl ilişkilerine ikinci bir şans verdi.

    İKİNCİ KEZ EVET DEDİLER

    Yeniden evlilik kararı alan Akçıl ile Kıratlı, Beşiktaş'taki lüks bir otelde düzenlenen  törenle bir kez daha mutluluğa 'evet' dedi.

    Çiftin nikah şahitliklerini Sibel Can, Hatice Şendil ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy yaptı.

    Salgın nedeniyle sade bir törenle evlenen çift, balayına Como Gölü’ne gidecek.

    Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez evlendi

    Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez evlendi #1

    Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez evlendi #2

    Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez evlendi #3

    Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez evlendi #4

    Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez evlendi #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir