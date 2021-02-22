Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez evlendi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez evlendi

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, ikinci kez nikah masasına oturdu.

2018 yılında dünyaevine giren şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 9 ayın sonunda boşanmıştı.

Ayrılığa dayanamayan ikili geçtiğimiz yıl ilişkilerine ikinci bir şans verdi.

İKİNCİ KEZ EVET DEDİLER

Yeniden evlilik kararı alan Akçıl ile Kıratlı, Beşiktaş'taki lüks bir otelde düzenlenen törenle bir kez daha mutluluğa 'evet' dedi.

Çiftin nikah şahitliklerini Sibel Can, Hatice Şendil ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy yaptı.

Salgın nedeniyle sade bir törenle evlenen çift, balayına Como Gölü’ne gidecek.

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez evlendi