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    Sinan Akçıl ile Defne Samyeli aşk yaşıyor

    Sinan Akçıl ile Defne Samyeli aşk yaşıyor

    Sanat dünyasında ‘beste fabrikatörü’ lakabıyla anılan müzisyen Sinan Akçıl ile sunuculuğu bıraktıktan sonra şarkıcılığa soyunan Defne Samyeli, aşk yaşamaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 09:36
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    2022’nin son aşk bombası Sinan Akçıl ile Defne Samyeli’den geldi…

    Burcu Kıratlı’dan boşandıktan sonra uzun süredir adı kimseyle anılmayan Sinan Akçıl, gönlünü Defne Samyeli’ye kaptırdı.

    İkili ise, yeni şarkı için bir araya geldikten sonra yakınlaştı…

    Görünmek istemiyorlar

    "Şarkı fabrikatörü" olarak bilinen Akçıl'ın kapısını çalan Samyeli, çalışmalar sırasında yakışıklı müzik adamının kalbini çalmayı başardı.

    Ensonmagazin'in edindiği bilgilere göre  bir süredir aşk yaşayan çift, kimselere görünmemek için azami dikkat gösteriyor.

    Sinan Akçıl ile Defne Samyeli aşk yaşıyor #1

    Sinan Akçıl ile Defne Samyeli aşk yaşıyor #2

    Sinan Akçıl ile Defne Samyeli aşk yaşıyor #3

    Sinan Akçıl ile Defne Samyeli aşk yaşıyor #4

    Sinan Akçıl ile Defne Samyeli aşk yaşıyor #5

    Sinan Akçıl ile Defne Samyeli aşk yaşıyor #6

    Sinan Akçıl ile Defne Samyeli aşk yaşıyor #7

    Sinan Akçıl ile Defne Samyeli aşk yaşıyor #8


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