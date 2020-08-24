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    Sinan Akçıl: Kampa girdim

    Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, tatilde çekilen fotoğrafları yüzünden spor yapmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2020 - 14:48
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    Sinan Akçıl: Kampa girdim

    Sinan Akçıl, oyuncu eşi Burcu Kıratlı ile tatilden döndü. İstanbul'daki bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülenen Akçıl, aldığı kiloları vermek için kampa girdiğini söyledi.

    "KAMPA GİRDİM"

    Çeşme’de çekilen göbekli fotoğrafı için “Ters ışık kurbanı oldum” diyen pop yıldızı “Kampa girdim. Yakında ‘Hulk’ gibi olacağım. Mustafa Ceceli kendini ‘Örümcek Adam’ ilan etmiş. Hulk, Örümcek Adam’ı her zaman yener” dedi.

    Ceceli yeni klibinde duvarda yürüdüğü için kendisini 'Örümcek Adam'a benzetmişti.

    Sinan Akçıl: Kampa girdim #1

    Sinan Akçıl: Kampa girdim #2

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