Sinan Akçıl, kilo aldı

Eski eşi Burcu Kıratlı ile birlikte denizin ve güneşin tadını çıkaran şarkıcı, aldığı fazla kilolarıyla dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde eski eşi Burcu Kıratlı’ya yeniden evlilik teklifinde bulunan Akçıl, şimdilerde denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

Kıratlı için her şey yolunda gözükse de Akçıl bu durumdan pek memnun değil… Nedeni ise aldığı fazla kilolar.

DERGİLERE KAPAK OLUYORDU

İki yıl önce fitness dergilerine kaslarını sergilediği pozlar veren Akçıl’ın, o eski halinden eser kalmadı. Plajda görüntülenen Akçıl, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Şarkıcı için sosyal medyada birbirinden ilginç yorumlar da yapıldı. İşte o yorumlardan bazıları:

“Sinan Etçil.”

“Mutlu giden ilişkide kilo alınır bu yazılı olmayan bir kuraldır.”

“+70 yaş vücudu ne olmuş buna.”

“Bu görsellere de ters ışık diyemezsin.”

“Karantina kimseye yaramamış.”

“Evliliğin yaradığı tek çift yok.”

“Evlendik saldık modu bu her yerde tanırım.”

“Mutluluk göbekte.”