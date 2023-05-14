Sinan Akçıl oyunu verdi, Anneler Günü'nü kutladı Şarkıcı Sinan Akçıl oy verdikten sonra çektirdiği videoyu, "Oyumuzu verdik..Dün şehit edilen 23 yaşındaki Muhammet Küçük ve tüm şehit annelerinin Anneler Günü kutlu olsun. Olabildiği kadar..Vatanımız için hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye, sandık başına gitti ve oylarını kullandı. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde sandığa gitti.

Sandığa giden isimlerden birisi de şarkıcı Sinan Akçıl oldu. Akçıl, sandıklar kapanmadan kısa bir süre önce oyunu kullandı.

Oyunu kullanırken hem fotoğraf hem video atan Akçıl, şehit annelerini de unutmadı.

Sinan Akçıl oyunu kullandı

Sinan Akçıl, oyunu İstanbul'da kullandı. Oyunu kullanan Akçıl o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Video çeken ve paylaşan oyuncu, "Oyumuzu verdik..Dün şehit edilen 23 yaşındaki Muhammet Küçük ve tüm şehit annelerinin Anneler Günü kutlu olsun. Olabildiği kadar..Vatanımız için hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.