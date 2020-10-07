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    Sinan Akçıl: Serdar Ortaç'ı iyileştireceğim

    Önceki gün Kuruçeşme'de görüntülenen Sinan Akçıl, bir mekan çıkışı açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2020 - 11:22
    • Güncelleme : 07.10.2020 - 11:22
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    Sinan Akçıl: Serdar Ortaç'ı iyileştireceğim

    Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, MS hastalığıyla mücadele eden yakın arkadaşı Serdar Ortaç'ı iyileştirmek istiyor.

    "DOKTOR BULDUM"

    Önceki gün Kuruçeşme’de popçunun yanına giderken görüntülenen Sinan Akçıl, “MS hastalığı için yurt dışında yaşayan bu işin en iyisi bir profesör buldum. Serdar Ortaç'a gidip onu anlatacağım. Doktorla hemen bir randevu ayarlayıp Serdar’ı iyileştireceğim. Daha doğrusu vesile olacağım.” dedi.

    Sinan Akçıl: Serdar Ortaç ı iyileştireceğim #1

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