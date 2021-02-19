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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı 22 Şubatta evleniyor

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı 22 Şubatta evleniyor

İkinci kez evlenmeye hazırlanan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın nikah tarihi belli oldu.