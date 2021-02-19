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    Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı 22 Şubatta evleniyor

    İkinci kez evlenmeye hazırlanan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın nikah tarihi belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2021 - 08:40
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    Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı 22 Şubatta evleniyor

    Aralık 2018’de Amsterdam’da dünyaevine giren Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, 9 ay sonra boşanmıştı. Bir süre sonra barışan ikili, yeniden aynı eve taşınarak ilişkilerine bir şans daha vermişti.

    BİR TEPSİ BAKLAVAYLA GİTTİ

    Akçıl, geçtiğimiz günlerde Kıratlı'nın ailesinin gönlünü tekrardan kazanmak için evlerine bir tepsi baklavayla gitti. Kıratlı'nın ailesiyle yemek yiyen ünlü şarkıcı, çıkışta 22 Şubat Pazartesi günü tekrar nikah masasına oturacaklarını söyledi.

    İkilinin nikah şahitliğini ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ünlü sanatçı Sibel Can üstlenecek.

    Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı 22 Şubatta evleniyor #1

    Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı 22 Şubatta evleniyor #2

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