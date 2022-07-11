Sinan Akçıl’dan Aleyna Tilki’ye gönderme

Bir mezar taşı önünde poz veren Aleyna Tilki için yorum yapan şarkıcı Sinan Akçıl, “Onun ne yapmak istediğini anlamadım” dedi. Akçıl, kendi mezar taşı için istediği yazıyı da açıkladı.

Geçtiğimiz gün Bodrum’da müzikseverler buluşan Sinan Akçıl, özel hayatına dair açıklamalar yaptı.

Yeni projelerinde de bahseden ünlü şarkıcı, Aleyna Tilki’nin gündem olan mezar taşı önündeki pozlarıyla ilgili konuştu.

Mezar taşı önünde poz

Aleyna Tilki’nin üzerinde “İnsanlar ne düşünecek?” yazan bir mezar taşı önünde verdiği poza soru işareti koyduğu hatırlatılan Akçıl, şunları söyledi:

“Komşumun erken ölmesini istemem”

“Valla onun ne yapmak istediğini anlamadım, ben de soru işareti koydum yorumlara. Sosyal medyada takipleşiyoruz. Bir de Aleyna komşum, komşumun erken ölmesini istemem. Üzüldüm yani, o yüzden soru işareti koydum. Sonra aradım, yaşıyormuş.”

“Kovalamayın artık yeter”

Başarılı şarkıcı, “Ben ölürsem mezar taşıma ‘Kovalamayın artık yeter’ yazdırmak isterim” diye de ekledi.

“Şu anda ben sultanlık dönemindeyim”

Güzel oyuncu Burcu Kıratlı ile iki defa evlenip boşanan 40 yaşındaki şarkıcı, “Bekarlık sultanlık mı sizce?” diye soran muhabirlere “Valla bekarlık yerine göre sultanlıktır bence, şu anda ben sultanlık dönemindeyim. Madem bekarım o zaman sultanlık köşküne çıkayım, yani öyle değil mi?” dedi.