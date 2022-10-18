Sinan Akçıl'dan hayvan velayeti açıklaması

Burcu Kıratlı ile ayrılığı sonrası, evcil hayvanlarına karşı hasret çeken Sinan Akçıl, 'hayvanların velayeti olmalı' cümlelerini Ensonhaber'e açıkladı.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, ikinci kez evlendiği oyuncu Burcu Kıratlı ile geçtiğimiz mayıs ayında boşanmıştı.

Boşanma sürecinin ardından, çiftin birlikte büyüttüğü hayvanları gündem oldu.

Evcil hayvanlar Burcu Kıratlı ile kalırken, Sinan Akçıl evladı gibi gördüğü hayvanlarına olan özlemi ile dikkat çekti.

Evcil hayvanlar için bir yasa çıkartılması ve velayet davası düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Sinan Akçıl, Ensonhaber'e konuştu.

Açıklamalarıyla magazin gündemini sarsan Akçıl, Ensonhaber'e içini döktü.

"Beraber olduğun kişiden ayrılabiliyorsun ama köpekten ya da kediden ayrılmak çok zor"

Popçu Sinan Akçıl, "Açıkcası çok üzücü bir konu benim için. Belki de bir yaraya parmak basmak için de söylemiş olabilirim bunu. Çünkü hayvanlar gerçekten birer can oldukları için ve yıllar içinde bir bağ kurulduğu için gerçekten kopmak... Beraber olduğun kişiden ayrılabiliyorsun belki artık duygularınla ilgili sorun olmuyor ama tabii bir bağ oluştuğu için o köpeklerden ya da kediden ayrılmak çok zor oluyor.





"Oğlum ve kızım diye sevdim"

Çünkü onları oğlum ve kızım diye sevdiğin için gerçekten bir baba yerine koyuyorsun, ilişkilerdeki sevimsiz ayrılıklardan sonra haliyle bir tarafta kalıyor o evcil hayvan burada da bir sıkıntı oluyor, öbür taraf çok özlüyor ben çok özledim mesela. O yüzden buna parmak basmak için dedim ki mahkemeler bir velayet çıkartmalı ve anneye veriyorsa velayeti, hafta sonu babanın görme hakkı olmalı. Hatta zorla getirilmeye kadar gidebilmeli ya da nafakaya bağlanmalı.

"Çocukların velayeti nasıl veriliyorsa, hayvanların velayeti de verilmeli"

Ben insanlardan pek ayırmıyorum hayvanları, o yüzden bu konuda bir yasa ve çalışma bekliyorum yetkililerden, çünkü yine orada bir can söz konusu. En azından hafta sonları görme hakkı olmalı veya ihtiyaçlarını hala ben karşılamalıyım. Normal bir boşanma davası nasıl görülüyorsa çocukların velayeti nasıl veriliyorsa hayvanların da velayeti verilmeli. Maddi açıdan hangi taraf daha açıksa o taraftan nafaka alınması gerek." ifadelerini kullandı.

"İçim cız ediyor"

"Mini ile Mira'yı evlilik sürecinde mi sahiplenmiştiniz?" sorusuna yanıt veren Akçıl, şu ifadelerle devam etti;

"Mira 7 yıldır vardı, Mira'yı daha sonra sahiplendim. Onunla kurduğum bağ daha kuvvetli oldu, o yüzden aralarda içim bir cız ediyor. O yüzden kanunen böyle bir hak olmalı diye düşünüyorum.

"Yasayla garanti altına alınmalı"

İnsanların beni desteklediğini görüyorum, bundan mağdur eminim birçok insan vardır. Zaten ayrılık sürecini atlatmaya çalışırken bir de bu ayrılığı atlatmaya çalışıyorsun, bu biraz insanı zorlayan bir etap, hatta sırf bu yüzden ayrılığı geciktiren insanlar olduğunu düşünüyorum. Bu kişilerin kendi tasarrufuna bırakılmalı, yasayla garanti altına alınmalı."

"Hayvanları hiç görmedin mi?" sorusuna ise Akçıl, "Aralarda gördüm bir ara aynı binada oturmaya devam ettik, tabii bir süre sonra kopukluklar girdi içim cız ede ede ben de vazgeçmek zorunda kaldım. Tabii ki annenin her zaman bakışı daha kuvvetli bakım konusunda ama ben burdan sesleneyim, nasıl yeni yasalar çıktı bu konuya da gerçekten yasa çıkartmayı başarırız." şeklinde cevap verdi.

"Başkaları sevsin istemiyor"

Bu sorunun karşı tarafa iletilip iletilmediği sorusunu yanıtlayan popçu, "Evet o konuya sıcak bakmıyor. İkisini birbirinden ayıramam diyor. Bazen bir gün falan bende kaldı ama geri göndermek zorunda kaldım. Başka birileri daha sonra gelip de o evcil hayvanı sevsin de istemiyor karşı taraf, o benim çocuğum bizim çocuğumuzdu gibi.

En azından ben yandım diğer ebeveynler de yanmasın. Bazı insanlar saçmaladığımızı düşünebilir ama ben bu konunun ciddi olarak tartışılması gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Şehir buluşmaları yapmaya başlıyoruz"

Sinan Akçıl, konu sonrasında şu anki projelerinden bahsetti.

Akçıl, "Konserlerimiz devam ediyor, Gençlik Spor Bakanlığımızla çok güzel bir oluşum içine girdik. Şehir buluşmaları yapaya başlıyoruz. Bakanımıza Ensonhaber vasıtasıyla teşekkür ediyorum. Gerçekten çok değerli bir Spor Bakanı'na sahibiz.

Konserler yapacağız şehirlerde ve ertesi günü açılan tesislerde öğrencilerle buluşma gibi bir proje bu. 25 ekimde Çorum Hitit Üniversitesi ile başlıyoruz. Piyanist 3’e başlıyoruz, 200 binin üzerinde bir izlenme yakaladık. Çalışmalar devam ediyor. Aleyna Kalaycıoğlu ile düet çıkardık Ebru Gündeş'in albümünde iki şarkım var, biri 'Aşığım Hala' ki çok çok önemsediğim şarkı, diğeri de 'Bembeyaz.' Aleyna'nın solo çalışması olacak, var yani birçok kişiyle görüşme halindeyiz." şeklinde iletti.

"Aleyna ile arkadaşız"

Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili çıkan haberlere de değinen Sinan Akçıl, durumun arkadaşlık boyutunda olduğunu söyledi.

Sinan Akçıl o ifadelerine şu cümlelerle devam etti;

"Aleyna çok yetenekli bir kız, Aleyna Tilki'yi geçecek derken içimden gelerek söylediğim bir laftır, ki Tilki benim komşum çok severim.

Son zamanlarda beni yeteneği ile heyecanlandıran biri oldu Aleyna. Yani bir Survivor başlığı adı altında kalmaması gerektiğini düşünüyorum, çok büyük bir yeteneği var ve destek veriyorum.

"O iş Allah'ın takdiri"

Sürekli beraber vakit geçirdiğimiz için, bu doğru, ben gazeteci olsam ben de şüphelenirdim ama şu anda böyle bir durum söz konusu değil, çok güzel arkadaşlık yapıyoruz, sohbet ediyoruz, müzik yapıyoruz hayırlısı diyelim.

Öncelik benim için onun notalara olan bağı ve müziğe olan saygısı ve sahnelere hızlı giriş yapmış olması. Benimle ilgili her böyle konuşmalar oluyor ama o iş Allah'ın takdiri."