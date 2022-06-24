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    Sinan Akçıl'dan Hülya Avşar itirafı! 'Bunu altyazı yazalım..'

    Bir televizyon programına katılan Sinan Akçıl samimi açıklamalarda bulundu.Akçıl'ın özellikle Hülya Avşar hakkında yaptığı açıklama magazin dünyasında çok geniş yer buldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2022 - 16:48
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    Sinan Akçıl'dan Hülya Avşar itirafı! 'Bunu altyazı yazalım..'

    Şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl yine gündeme gelecek açıklamalarda bulundu.Geçtiğimiz günlerde 2. kez evlendiği Burcu Kıratlı'dan boşanan Akçıl 2. Sayfa isimli programa konuk oldu.Aşk hayatı hakkında çarpıcı açıklamalar yapan Sinan Akçıl bu ilişkiye üçüncü bir şans vermeyeceğizi söyledi.

    Sinan Akçıl dan Hülya Avşar itirafı! Bunu altyazı yazalım.. #1

    Sinan Akçıl dan Hülya Avşar itirafı! Bunu altyazı yazalım.. #2

    Sanat dünyası hakkındada bir takım açıklamalar yapan Akçıl'ın Hülya Avşar hakkında söylediği o cümle sosyal medyada çok konuşuldu.Sinan Akçıl "Bence hala Türkiye'nin en güzel kadını Hülya Avşar'dır. Bunu alt yazı yazalım. Dediğimi yazalım" açıklaması yaptı.

    Sinan Akçıl dan Hülya Avşar itirafı! Bunu altyazı yazalım.. #3


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