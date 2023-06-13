Sinan Akçıl'dan itiraf: 'İnanamayacağınız kişiler aradı..' Pendikspor'un kutlama gecesine katılan 41 yaşındaki şarkıcı Sinan Akçıl, 'Hiç proje aşkınız oldu mu?' sorusuna, çok kişiden teklif aldığını ve bu isimlerle irtibatını kestiğini açıkladı.

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Süper Lig'e yükselen Pendikspor bir kutlama gecesi düzenledi.

Geceye ise şarkıcı Sinan Akçıl davet edildi.

Sahne öncesi etkinliğe katılan gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akçıl, yoğun bir konser takvimi olduğunu belirtti.

Öte yandan aldığı sorular karşısında da bir itirafta bulundu.

"Çok teklif aldım"

Muhabirin, "Dizilerde oluyor ama sizin de hiç proje aşkınız oldu mu?" sorusuna cevap veren Akçıl, şöyle yanıt verdi:

"Proje aşkı yaşamadım ama çok teklif aldım. Hatta telefonda hiç inanılmayacak kişiler aradı. 'Sinan yemek yiyelim bari bir şey var zannetsinler, sonradan açıklarız' vs. diye birçok kişi istedi benden bunu." ifadelerini kullandı.

"Para ile böyle olaylara karşıyım"

Bu teklifleri reddettiğini de belirten Akçıl, "Ben sana üç katını vereyim, bir daha mesaj atma bana dedim onlara. İsimleri veremem ama para ile böyle olaylara karşıyım ben. Hoşuma gitmiyor. Bu kişilerle de irtibatımı kestim." dedi.

Yaşadığı aşklar

Sinan Akçıl daha önce Hadise, Ebru Şallı, İzel, Hande Yener gibi ünlü isimlerle aşk yaşamıştı.