Sinan Akçıl'dan Sermiyan Midyat göndermesi

Sinan Akçıl, sevgilisine şiddet uygulayan Sermiyan Midyat’a göndermede bulundu.

Hollywood yıldızı Kristanna Loken'in doğum gününde gazetecilere hakaret eden Sermiyan Midyat, kendisini uyaran Sinan Akçıl'a saldırmıştı.

"İKİSİNE DE KARŞIYIM"

Akçıl, hem bu olayı hem de Midyat'ın sevgilisini dövmesini kastederek şu açıklamayı yaptı: "Fazla alkol kötü, kadına şiddet en kötü şey. Hayat boyu bu ikisine karşı durmaya devam edeceğim."

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gazetecileri partiye davet eden Sinan Akçıl’a, ünlü oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat tepki göstermişti.

Tepkisini biraz abartan Midyat, Akçıl’a çatal fırlattı. Olayın büyütülecek bir şey olmadığını belirten Akçıl, “Kadına şiddetin tartışıldığı ülkemizde hiç kimse bir kadının üzerine yürüyemez. Basına küfür edemez. Küfürler havada uçuştu. Ben de gereken tepkiyi gösterdim. Konunun büyümesini istemiyorum.” diye konuştu.

