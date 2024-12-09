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Haber Merkezi

Dün akşam gerçekleşen bir ödül törenince 'En iyi kadın şarkıcı' kategorisinde ödülü kazanan isim Simge Sağın oldu.

'Aşkın Olayım' şarkısıyla beraber ünlü futbolcu Mauro Icardi ile de sık sık anılan Simge, özellikle Wanda Nara ile Icardi ayrılığı sonrası bazı paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyordu. Ancak bu olayla ilgili konuşmak istemeyen Simge, bu konuda ise sessiz kalıyor.

ICARDİ GÖNDERMESİ YAPTI

Son dönemde hem kıyafetleriyle hem de Icardi yorumlarıyla gündeme gelen Simge'ye ödülü vermek için Sinan Akçıl sahneye çıktı.

"WANDA NARA ÜZÜLÜR"

Akçıl, sahnede konuşma yaparken kendini tutamayarak önce güldü ardından ise Icardi göndermesi yaptı. Akçıl, Simge'yi anons ederken, "Wanda Nara çok üzülecek ama Simge Sağın" dedi.

Sosyal medyada Sinan Akçıl'ın sözleri gündem oldu. Kimi bu ana gülerken kimi ise çok gereksiz bir anons yorumu yaptı