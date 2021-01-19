Sinan Akçıl'la barışan Burcu Kıratlı'nın yüzü gülüyor

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın geçtiğimiz günlerde aşklarına tekrar şans verdikleri söylenmişti.

Oyuncu Burcu Kıratlı, önceki gün İstinyePark’ta görüntülendi.

SADECE GÜLÜMSEDİ

Geçen ekimde ikinci kez ayrıldığı eski eşi Sinan Akçıl ile barıştığı konuşulan Kıratlı, muhabirlerin “Barıştığınız ancak evleri birleştirmeyeceğiniz doğru mu?” sorusuna gülümsedi.

Sinan Akçıl'la ayrı evde yaşamak şartıyla barıştığı iddia edilen Kıratlı, sorulara gülerek suskun kalmayı tercih etti.

SİNAN AKÇIL BURCU'YA DÖNDÜ

Çiftin geçtiğimiz hafta barıştığı, Sinan Akçıl’ın Levent’teki Sapphire’da kiraladığı evi stüdyoya çevirip Burcu Kıratlı’nın yanına taşındığı öğrenildi.