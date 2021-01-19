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    Sinan Akçıl'la barışan Burcu Kıratlı'nın yüzü gülüyor

    Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın geçtiğimiz günlerde aşklarına tekrar şans verdikleri söylenmişti.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2021 - 10:51
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 10:56
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    Sinan Akçıl'la barışan Burcu Kıratlı'nın yüzü gülüyor

    Oyuncu Burcu Kıratlı, önceki gün İstinyePark’ta görüntülendi.

    SADECE GÜLÜMSEDİ

    Geçen ekimde ikinci kez ayrıldığı eski eşi Sinan Akçıl ile barıştığı konuşulan Kıratlı, muhabirlerin “Barıştığınız ancak evleri birleştirmeyeceğiniz doğru mu?” sorusuna gülümsedi.

    Sinan Akçıl'la ayrı evde yaşamak şartıyla barıştığı iddia edilen Kıratlı, sorulara gülerek suskun kalmayı tercih etti.

    SİNAN AKÇIL BURCU'YA DÖNDÜ

    Çiftin geçtiğimiz hafta barıştığı, Sinan Akçıl’ın Levent’teki Sapphire’da kiraladığı evi stüdyoya çevirip Burcu Kıratlı’nın yanına taşındığı öğrenildi.

    Sinan Akçıl la barışan Burcu Kıratlı nın yüzü gülüyor #1

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