Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin kimdir? Rüzgar Çetin tahliye oldu mu?

Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin kimdir? Rüzgar Çetin tahliye oldu mu?

Sinan Çetin’in küçük oğlu Orfeo Çetin alkollü araç kullanırken yakalanması, alkollü kaza yaparak bir polisin ölümüne neden olan Rüzgar Çetin'i gündeme taşıdı.

Yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin, Çırağan Caddesi’nde otomobilini alkollü kullanarak hatalı sollama yapınca karşı yönden gelen polis aracıyla kafa kafaya çarpışarak bir polisin ölümüne neden oldu. Küçük kardeşi de alkollü araç kullanırken yakalanınca Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin tekrar sosyal medyanın gündemine düştü.

RÜZGAR ÇETİN KİMDİR?

Ünlü yönetmen Sinan Çetin’in dört oğlundan en büyüğü olan Rüzgar Çetin, 1985 doğumludur. 31 yaşındaki Rüzgar Çetin, bugüne kadar gece hayatı ve karıştığı olaylar ile sık sık medya dünyasında konu olmuştur.

Bir dönem oyuncu olmak istediği ile gündeme gelmiş ancak daha sonra yaptığı “Oyunculuk bana göre değil” açıklaması ile bu hayalinden vazgeçmiştir.

Babası Sinan Çetin, onu işi öğrenmesi için Taksim’de bir şirketine stajyer olarak vermiştir. Kendini bu alanda geliştiren Rüzgar Çetin daha sonra emlakçılık sektöründe faaliyet gösteren bir şirket kurmuştur. Şimdilerde Cihangir'de çok sayıda emlağı olan babasının emlaklarını yönetmekte.

RÜZGAR ÇETİN KAZAYI NASIL YAPMIŞTI?

Yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin, Çırağan Caddesi’nde otomobiliyle hatalı sollama yapınca karşı yönden gelen polis aracıyla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 trafik polisi şehit oldu, 1 polis de yaralandı.

Yola savrularak ağır yaralanan polis memuru İsmet Fatih Alagöz (34) kaldırıldığı Acıbadem Fulya Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Polis aracına sıkışan diğer polis memuru Emre Tetik (29) de itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Tetik’in durumunun iyi olduğu açıklandı.

RÜZGAR ÇETİN TAHLİYE OLDU MU?

Rüzgar Çetin 1 polis memurunun şehit olduğu diğerinin ağır yaralandığı olayda “bilinçli taksir” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme içeride kaldığı süreyi göz önüne alarak Çetin'in tahliyesine karar verdi

.Celse arası şikayetinden vazgeçen şehit polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün eşi Özlem Alagöz ile kardeşleri Mehmet Akif ve Zafer Mustafa Alagöz de duruşmaya gelmedi.

9 aydır tutuklu bulunan ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, mahkemece hakkında verilen tahliye kararının ardından cezaevinden salıverildi.

SİNAN ÇETİN KİMDİR?

1953 senesinde dünyaya gelen Sinan Çetin, 70’li yıllarda amatör olarak resim ve fotoğraf çalışmaları yaptı. 1975 senesinde Zeki Ökten’in Hanzo isimli filminde asistanlık yapmaya başladığı sırada sinemaya ilgi duyan Sinan Çetin, daha sonra yönetmen Şerif Gören ve Atıf Yılmaz ile çalıştı.

1977 senesinde Hacettepe Üniversitesi Sanat tarihi bölümünden mezun olan Çetin, aynı sene Baskın ve Halı Türküsü isimli belgeselleri yönetti. 1980 senesinde ilk uzun metrajlı filmi olan Bir Günün Hikayesi’ni çeken Sinan Çetin, bu film ile 1982 Antalya Film Festivali'nde En iyi yönetmen ödülünü aldı.

Bu ödülün ardından bir çok filmi yöneten Sinan Çetin, Komiser Şekspir ve Propaganda isimli filmleriyle düzeni eleştirdi ve büyük gişe hasılatı yaptı.

Sinan Çetin'in kendi filmlerini çektiği Plato film adlı bir şirketi vardır.