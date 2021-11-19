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    Sinan Engin'in kızı Elif Engin avukat oldu

    Avukatlık Ruhsatnamesi’ni alan Elif Engin'i bu özel gününde ailesi yalnız bırakmadı.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2021 - 07:01
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 07:17
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    Sinan Engin'in kızı Elif Engin avukat oldu

    Eski futbolcu Sinan Engin'in kızı Elif Engin’in Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden geçtiğimiz yıl mezun olmuştu. Stajını tamamlayan Elif Engin, resmen avukat oldu.

    1 YIL STAJ YAPTI

    Sinan Engin ve Ayşe Engin'in kızları Elif Engin 4 yıllık üniversite eğitiminin ardından bir yıllık staj sürecini de tamamladı.

    AİLESİ YANINDA

    Dün Avukatlık Ruhsatnamesi’ni alan Elif Engin'i bu özel gününde ailesi yalnız bırakmadı. Babası ve annesinin yanı sıra abisi Oğul Can Engin'in de katıldığı törende aile fotoğrafı çektirildi. Her fırsatta kızıyla gurur duyduğunu dile getiren Sinan Engin, alkış emojisiyle u fotoğrafı paylaştı.

    Sinan Engin in kızı Elif Engin avukat oldu #1

    Sinan Engin in kızı Elif Engin avukat oldu #2

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