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    Sinan Özen: Kızımla ilk deniz keyfimiz

    Sinan Özen'in kızı Neva, bağırsak rahatsızlığından dolayı yedi kez ameliyat masasına yatmış ve uzun bir tedavi süreci sonrası sağlığına kavuşmuştu.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2021 - 14:53
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    Sinan Özen: Kızımla ilk deniz keyfimiz

    2016 yılında Burcu Kartal ile dünyaevine giren 57 yaşındaki şarkıcı, 2020 yılının şubat ayında ikiz bebeklerine kavuşmuştu. Kızlarına Neva, oğullarına Sanberk ismini veren çiftin, mutlulukları kısa sürmüştü.

    DEFALARCA AMELİYAT OLDU

    Özen çifti, minik kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı. Ardından tedavi sürecinin başlamasıyla defalarca ameliyat olan minik Neva, zorlu tedavi süreci sonunda iyileşti.

    TATİLE ÇIKTILAR

    İkiz bebeklerinden kızı Neva'nın sağlığına kavuşması ile derin bir nefes alan ünlü sanatçı Sinan Özen, ailesiyle tatile çıktı.

    "BEKLEYEMEDİM"

    Sinan Özen kızıyla denizden bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğrafta kahve içtiği görülen şarkıcı, paylaşımına; "Kızımla ilk deniz keyfimiz. Bu kadar keyifliyken kahveyi içmek için denizden sonrasını bekleyemedim" notunu düştü

    Sinan Özen: Kızımla ilk deniz keyfimiz #1

    Sinan Özen: Kızımla ilk deniz keyfimiz #2

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