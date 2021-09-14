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Sinan Özen: Kızımla ilk deniz keyfimiz

Sinan Özen: Kızımla ilk deniz keyfimiz

Sinan Özen'in kızı Neva, bağırsak rahatsızlığından dolayı yedi kez ameliyat masasına yatmış ve uzun bir tedavi süreci sonrası sağlığına kavuşmuştu.