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- Sinan Özen: Kızımla ilk deniz keyfimiz
Sinan Özen: Kızımla ilk deniz keyfimiz
- Haber Merkezi
- 14.09.2021 - 14:53
2016 yılında Burcu Kartal ile dünyaevine giren 57 yaşındaki şarkıcı, 2020 yılının şubat ayında ikiz bebeklerine kavuşmuştu. Kızlarına Neva, oğullarına Sanberk ismini veren çiftin, mutlulukları kısa sürmüştü.
DEFALARCA AMELİYAT OLDU
Özen çifti, minik kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı. Ardından tedavi sürecinin başlamasıyla defalarca ameliyat olan minik Neva, zorlu tedavi süreci sonunda iyileşti.
TATİLE ÇIKTILAR
İkiz bebeklerinden kızı Neva'nın sağlığına kavuşması ile derin bir nefes alan ünlü sanatçı Sinan Özen, ailesiyle tatile çıktı.
"BEKLEYEMEDİM"
Sinan Özen kızıyla denizden bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğrafta kahve içtiği görülen şarkıcı, paylaşımına; "Kızımla ilk deniz keyfimiz. Bu kadar keyifliyken kahveyi içmek için denizden sonrasını bekleyemedim" notunu düştü