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    Sinan Tuzcu ile Beyza Kapu'dan ikinci kutlama

    2016 yılında Dolunay Soysert'le 10 yıllık evliliğini bitiren oyuncu Sinan Tuzcu, ikinci kez evlendi.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2021 - 08:40
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 09:08
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    Sinan Tuzcu ile Beyza Kapu'dan ikinci kutlama

    Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Yelken Kulübü’nde yapılan bir törenle hayatını 1.5 yıllık sevgilisi Beyza Kapu ile birleştiren Sinan Tuzcu, önceki gün de yakın dostlarıyla kutlama yaptı.

    İKİNCİ KUTLAMA

    Bozburun Yacht Club’daki kutlamada bu kez “kaptan nikahı” yapan çiftin nikahını da yat kulübünün sahibi, Tanem Sivar'ın eşi Edhem Dirvana kıydı.

    Seremonide çiftin nikah şahitliğini ise Bülent İnal, Pınar Birkiye, Tuba Ünsal, Gökay Gündoğdu, Ozan Yurdakul ve Can Şatvan üstlendi.

    Sinan Tuzcu ile Beyza Kapu dan ikinci kutlama #1Sinan Tuzcu ile Beyza Kapu dan ikinci kutlama #2

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