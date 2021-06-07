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    Sinan Tuzcu ve Beyza Kapu evlendi

    Ünlü oyuncu Sinan Tuzcu, ikinci kez damat oldu.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2021 - 06:39
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 08:50
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    Sinan Tuzcu ve Beyza Kapu evlendi

    2016 yılında Dolunay Soysert’le evliliğini bitiren Sinan Tuzcu, bir kez daha nikâh masasına oturdu.

    FİNALDE EVLİLİK

    Ünlü oyuncu, rol aldığı “Son Yaz” dizisinin sezon finalini yapmasının ardından 1.5 yıldır birlikte olduğu Beyza Kapu ile önceki gün Fenerbahçe Yelken Spor Kulübü’nde evlendi.

    Çiftin nikah törenine, Tuzcu’nun “Sen Anlat Karadeniz” dizisindeki rol arkadaşları İrem Helvacıoğlu, Cem Kenar ve Furkan Aksoy da katıldı.

    Sinan Tuzcu ve Beyza Kapu evlendi #1

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