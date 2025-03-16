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Haber Merkezi

Ünlü isim sevenlerini üzdü...

Bir süredir mide kanseri ile mücadele eden oyuncu Şinasi Yurtsever, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Yurtsever için öğle namazına müteakip Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Törene Şinasi Yurtsever'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra birçok ünlü isim de katıldı.

Yurtsever, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

CENAZE TÖRENİNE NEDEN KATILMADI?

Merhum oyuncunun yakın arkadaşlarından İlker Aksum cenaze töreninde yer almadı.

Ünlü isim, yakın dostunun cenazesine neden katılamadığını sosyal medya hesabından açıkladı.

"İLK DEFA SERZENİŞTE BULUNUYORUM MESLEĞİME"

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda gözyaşlarını tutamayan İlker Aksum şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar, 53 yaşındayım 35 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. İlk defa serzenişte bulunuyorum mesleğime. Hayattaki en yakın dostlarımdan biri Şinasi Yurtsever'in bugün cenazesi kalkıyor ve ben onun yanında olamıyorum. Çünkü eğer bugün çekimimi yapmazsam yayın olamayacak. 150 kişi parasını alamayacak. Ne diyeyim? Şinasiciğim, kardeşim, canım, dostum beni affet.

"ÇOK ZOR"

İlker Aksum, yıllar önce Yabancı Damat dizisinde birlikte rol aldığı yakın dostu Şinasi Yurtsever'e "Hayattaki en yakın dostlarımdan birini kaybettim. Çok zor. Allah rahmet eylesin" sözleriyle veda etmişti.