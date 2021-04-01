Sinem Gedik kimdir? Sinem Gedik ve İntizar olayı nedir?

Sinem Gedik, gündemin merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Şarkıcı İntizar Aslan ile görüntüleriyle gündeme gelen Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik kimdir?

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ve şarkıcı İntizar'ın 2 yıl önce evlerinde izinsiz çekilen mahrem görüntülerinin medyaya servis edilmesiyle ilgili açtıkları dava sonuçlandı.

İntizar ile Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in avukatı Emek Emre'nin de hazır bulunduğu bulunduğu duruşmada teknik servis müdürü Alper Güzel, 'özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa' suçlarından 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Akabinde Sinem Gedik hakkındaki bilgiler, merak konusu oldu. Sine Gedik kimdir, kaç yaşında, İntizar olayı nedir? İşte detaylar..

SİNEM GEDİK KİMDİR?

Sinem Ceceli, 1987 yılında İstanbul’da doğdu. Üniversite eğitimini tasarım mühendisliği bölümünde tamamlanmıştır.

Çok genç yaşta nikah masasına oturan Sinem Ceceli, kendisinden 7 yaş büyük olan Mustafa Ceceli ile 1 kasım 2008 tarihinde evlenmişti.

İkilinin Arın Ceceli adında 6 yaşında bir oğlu vardır.

SİNEM GEDİK VE İNTİZAR OLAYI NEDİR?

Sinem Gedik ile türkücü İntizar’ın “lezbiyen” ilişki içinde olduklarına dair kamera görüntüleri kamuoyuna servis edilmişti.

Söz konusu yakınlaşmaların yaşandığı anlarda oğlunun da evde, hatta bazen ikilinin yanında olduğunu belirten Mustafa Ceceli, Arın’ın istismar edildiğini iddia etti.

Bu aşamadan sonra Mustafa Ceceli, Beykoz Aile Mahkemesi’ne başvurarak oğlunun velayetinin kendisine verilmesini ve aylık 15 bin lira ödediği nafakanın kaldırılmasını talep etti.

Ceceli, velayetin kendisine verilmesini talep ettiği dilekçede, boşandığı eşi Sinem Gedik’in lezbiyen ilişkisiyle “haysiyetsiz” bir yaşam sürdüğünü, çocuğunun bulunduğu evde ve yattığı odada ilişki yaşandığını iddia etti.

2 yıl önce evlerinde izinsiz çekilen mahrem görüntülerinin medyaya servis edilmesiyle ilgili açtıkları dava sonuçlandı.

İntizar ile Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in avukatı Emek Emre'nin de hazır bulunduğu bulunduğu duruşmada teknik servis müdürü Alper Güzel, 'özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa' suçlarından 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mustafa Ceceli'ye ise delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verildi.