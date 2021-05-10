Sinem Kobal, Anneler Günü'nü hamilelik pozuyla kutladı

Sinem Kobal, Anneler Günü'ne özel kızı Lalin’e hamile olduğu dönemden bir karesini paylaştı.

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 6 ay önce ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almışlardı.

Evlendikten sonra mesleğine ara veren Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde kural bozmuş ve Lalin'in yüzünü göstermişti.

HAMİLELİK GÜNLERİNDEN FOTOĞRAF YÜKLEDİ

Sinem Kobal, şimdi de Anneler Günü'ne özel kızı Lalin'e hamile olduğu dönemden bir karesini paylaştı. Karnı burnunda halini paylaşım yapan Kobal, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.