Sinem Kobal annesi ve kızlarını paylaştı Sinem Kobal, annesi Nuray Kobal ve kızlarının olduğu bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Kızları ve annesiyle verdiği poz sonrası yorum yağmuruna tutulan Kobal'a, "Annesinin kızı" denildi.

Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal, iki çocuk dünyaya getirdi.

Lalin ve Leyla isminde iki kız çocuğu dünyaya getiren Kobal, uzun zamandır da ekranlardan uzak.

Zamanını kızlarına harcayan Kobal, geçtiğimiz günlerde bir dergi çekimi için uzun zaman sonra kamera karşısına geçti.

Anneliği anlatan Kobal, sosyal medya hesabından ise annesi ve kızlarıyla bir karesini yayınladı.

Yorum yağdı

Sinem Kobal, kızları ve annesiyle zaman geçirdi. Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal, torunları ve kızıyla pozunu paylaşınca beğeni topladı.

"Kenan ile gurur duyuyorum"

Kobal verdiği röportajda, eşine övgüler yağdırdı. "Kenan çok iyi bir baba gerçekten. Onunla gurur duyuyorum ve kendimi şanslı hissediyorum." diyen oyuncu, aşkını da bir kez daha dile getirdi.