Sinem Kobal doğum gününü bağışladı

Oyuncu Sinem Kobal, doğum günü vesilesiyle bağış kampanyası başlattı.

14 Ağustos’ta 34 yaşına girecek olan güzel oyuncu Sinem Kobal, hayranlarından hediye yerine HAYTAP’a bağışta bulunmalarını istedi.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından kampanyayı şöyle duyurdu:

"HEDİYELERİN EN GÜZELİ"

“Doğum günümü bir nebze de olsa anlamlı hale getirmek adına bana hediye göndermek isteyen herkesin HAYTAP’a bağışta bulunarak bir canlı için fayda sağlamasını istiyorum. Bu bana hediyelerin en güzeli olur. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkürler.”