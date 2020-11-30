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    Sinem Kobal, hamilelik kilolarını sporla verdi

    Kızı Lalin'i kucağına aldıktan kısa bir süre sonra eski formuna kavuşan Sinem Kobal'ın nasıl zayıfladığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2020 - 07:06
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    Sinem Kobal, hamilelik kilolarını sporla verdi

    Bir ay önce doğum yapmasına rağmen kısa sürede hamilelik kilolarını veren ve eski formuna kavuştuğu bir pozu Instagram'da paylaşan Sinem Kobal, online spor dersleri alarak zayıfladı.

    HER ŞEYİ ONLİNE YAPIYOR

    Kızı Lalin’i kucağına aldıktan sonra emzirme eğitimleri de alan oyuncu, fazla kilolarından kurtulmak için de online spor derslere başladı.

    SPOR VE DİYET

    Pandemi dönemi nedeniyle evden dışarı çıkmayan Kobal, spor hocasıyla internet üzerinden eğitim alıyor. Antremanlarını evinde yapan ünlü oyuncu, ayrıca beslenmesine de dikkat ediyor.

    Kızını emziren oyuncu, bir uzman tarafından verilen özel diyeti uyguluyor.

    Sinem Kobal, hamilelik kilolarını sporla verdi #1

    Sinem Kobal, hamilelik kilolarını sporla verdi #2

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