Sinem Kobal'dan kumsal pozu

Uzun süredir ekrandan uzak olan oyuncu Sinem Kobal'ın son paylaşımı yine büyük beğeni topladı.

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile örnek evlilikleri Lalin isimli kızlarıyla taçlanan Sinem Kobal, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden.

SON PAYLAŞIMI DA ÇOK BEĞENİLDİ

Kızına kendi bakan Sinem Kobal kısa sürede verdiği doğum kiloları ile dikkat çekerken güzelliğiyle de kendine hayran bırakıyor. Son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda beyazlar içinde poz veren Sinem Kobal nefes kesti.

5 milyon 800 bin takipçisi bulunan 33 yaşındaki güzel oyuncunun kumsal fotoğrafı çok sayıda beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.