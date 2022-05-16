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    Sinem Kobal, ikinci bebeğini kucağına aldı

    Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan güzel oyuncu Sinem Kobal, ikinci kez doğum yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2022 - 11:38
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 11:52
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    Sinem Kobal, ikinci bebeğini kucağına aldı

    Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. 21 Ekim 2020'de ilk kızları Lalin'i kucağına alan gözde çiftten mutlu haber geldi.

    Anne ve bebek iyi

    Ünlü çiftin, ikinci bebeklerini bu sabah kucaklarına aldıkları öğrenildi. Kobal’ın ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Sinem Kobal'dan Anneler Günü'nde sürpriz paylaşım gelmişti. Sinem Kobal, karnı burnunda pozunu ilk kez Instagram hesabından yayınlamıştı.

    Yeşil elbisesi ve uzun botları ile karnı burnunda ilk hamile pozunu paylaşan Kobal'a çok sayıda yorum ve beğeni gelmişti.

    Sinem Kobal, ikinci bebeğini kucağına aldı #1

    Sinem Kobal, ikinci bebeğini kucağına aldı #2

    Sinem Kobal, ikinci bebeğini kucağına aldı #3


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