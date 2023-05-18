Sinem Kobal: Kenan'ın benim şansım Ünlü oyuncu Sinem Kobal, kızları Lalin ve Leyla'nın doğumundan sonra hayatının çok değiştiğini vurgularken, "Kenan çok iyi bir baba" dedi.

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Evlendikten sonra ızun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Sinem Kobal, yıllar sonra ilk kez Hello dergisine röportaj verdi. Eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu, çocukları 2.5 yaşındaki Lalin ile 11 aylık Leyla ile ilgili konuştu.

İşte Sinem Kobal'ın çok merak edilen aile hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalardan ara başlıklar:

"Annemi artık anlıyorum"

"Anneliği keşfediyorum. Her duygumun katlandığı, çoğaldığı bir yolculuk. Kızlarım beni günden güne değiştiriyor, dönüştürüyor; buna minnettarım. Annemi artık çok daha iyi anlıyorum.

"Kenan çok iyi bir baba"

Kenan çok iyi bir baba gerçekten. Onunla gurur duyuyorum ve kendimi şanslı hissediyorum." "Leyla ile Lalin'in sanatla, doğayla, müzikle iç içe büyümesini istiyorum.

"Deli doluyumdur"

Deli doluyumdur, içim içime sığmaz. Anda olmaya çalışıyorum. Dönem dönem sakin, dönem dönem fırtınalı.

Mutluluğa giden yolda seçim önemli gibi. Her durumda mutlu olmayı seçme hali. Kapanan kapı kaderse, kapanan kapıya değil, açılan pencereye bakmak lazım.

"Setleri çok özledim."

Sanatın iyileştirici gücüne inanıyorum. Yeni roller için heyecanlanıyorum. Setleri çok özledim."