Sinem Kobal kızı Lalin'in yüzünü gösterdi

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, 5,5 aylık kızı Lalin'in yüzünün gözüktüğü fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

2016 yılında evlenen Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin, 2020 Ekim ayında da kızları Lalin dünyaya gelmişti.

Çiftin hayranları ve sevenleri kızlarının yüzünü çok merak etse de çift, yakınları ve sevdikleri dışında kimseye göstermiyordu.

KIZI LALİN'İN YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ

Çiçeği burnunda anne Kobal, kızı Lalin'in bugün ilk kez bir fotoğrafını paylaştı. Kızıyla birlikte yaptığı yürüyüşten çektiği kareyi civciv ve kalp emojisiyle paylaşan Kobal, kızı Lalin'in yüzünü gösterdi.