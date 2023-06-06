Sinem Kobal, makyajsız Sıfır makyaj Sinem Kobal, duru güzelliğiyle göz kamaştırdı.

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Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu evliliğini iki kız çocuğu ile taçlandıran ünlü oyuncu Sinem Kobal, geçtiğimiz haftalarda bir dergiye verdiği röportajda, hayranlarına ekranlara dönüş müjdesi vermişti.

Fit Sinem

Fit haliyle övgüleri toplayan iki çocuk annesi Sinem Kobal'ın kırmızılı pozlarına alev emojileri yağmıştı. Sinem Kobal'ın paylaşımları ardı ardına geliyor.

Bu defa makyajsız

Kobal bu defa sosyal medya hesabından makyajsız halini yayınladı. Sarışın güzel Sinem Kobal'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.