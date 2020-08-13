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    Sinem Kobal ve Cansu Dere'nin komşuluğu kısa sürdü

    Sinem Kobal ile komşu olan Cansu Dere, karar değiştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2020 - 08:38
    • Güncelleme : 13.08.2020 - 08:38
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    Sinem Kobal ve Cansu Dere'nin komşuluğu kısa sürdü

    Doğum için gün sayan Sinem Kobal'ın yakın arkadaşı oyuncu Cansu Dere, eski semtine geri döndü.

    YUVAYA GERİ DÖNDÜ

    Güzel oyuncu Cansu Dere, Aşiyan'daki dairesi satışa çıkınca, rotayı Baltalimanı'na çevirmişti. Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftine komşu olan Dere, Aşiyan'da boş bir daire bulunca tekrar eski semtine döndü.

    Oyuncu, aylık kirası 20 bin TL olan bir daireye taşındı.

    Sinem Kobal ve Cansu Dere nin komşuluğu kısa sürdü #1

    Sinem Kobal ve Cansu Dere nin komşuluğu kısa sürdü #2

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