Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu hastanede

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu hastanede

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz ekim ayında kucağına aldığı kızları Lalin’i Maslak’ta bulunan özel bir hastanede kontrole götürdü.

Oyuncu çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz ekim ayında kucaklarına aldıkları kızları Lalin’le Maslak’ta bulunan özel bir hastaneye gittiler.

"AŞISI VARDI"

Yarım saat süren hastane ziyareti sırasında bebeğin hem rutin sağlık kontrolü hem de 2’nci ay aşıları yapıldı.

Rutin kontrole geldiklerini belirten Kenan İmirzalıoğlu, “Lalin’in aşıları vardı, onları da yaptırdık” dedi.

Çift hastane çıkışı objektife yansıdı. Bebeğini kucağında taşıyan Sinem Kobal, havanın soğuk olması nedeniyle hızla kapıda bekleyen araca bindi.