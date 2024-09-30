Sinem Kobal'dan yaza veda pozları Havalar soğumadan önce tatile çıkan oyuncu Sinem Kobal, deniz kenarında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

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Haber Merkezi

Uzun bir aranın ardından setlere geri dönem Sinem Kobal, yazın havasından çıkamadı.

7 yılın ardından Her Şeyin Başı Merkür filmiyle setlerde boy gösteren Kobal, arkadaşlarıyla tatile çıktı.

Arkadaşlarıyla tatiline devam eden Sinem Kobal, deniz kenarında objektif karşısına geçti.

ÖNCE YAZA VEDA ETTİ

Ünlü oyuncu, paylaştığı karelere "Yaza veda" notunu düştü. Kobal'ın fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

BİR VİDEO DAHA PAYLAŞTI

Oyuncu, yaza veda ettiği karelerinin ardından bir video paylaştı ve bu kez "Yaz bitmez, bitemez." notunu düştü.

YENİ FİLMİ 13 ARALIK'TA

Sinem Kobal'ın yeni filmi 13 Aralık’ta vizyona girecek. “Her Şeyin Başı Merkür" filminde Kobal'a, Alp Navruz eşlik ediyor.

Ayşe Balıbey’in astrolojik komedi türündeki “Her Şeyin Başı Merkür” adlı kitabından yola çıkılarak çekilen film, savaş muhabiri olma hayali kuran ancak kendisini bir dergide burç yazarı olarak bulan Elif’in hikayesini anlatacak.