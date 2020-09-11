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- Sinem Kobal'dan yeni poz
Sinem Kobal'dan yeni poz
Yaklaşık 8 aylık hamile olan oyuncu Sinem Kobal, havuzda çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.
- Haber Merkezi
- 11.09.2020 - 10:35
2016'da kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile Cunda Adası'nda dünya evine giren Sinem Kobal, anne olmak için gün sayıyor.
8 AYLIK HAMİLE
Yaklaşık 8 aylık hamile olan Kobal, yeni pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI
Sinem Kobal'ın havuzda çekilen bu karesi kısa sürede 151 binden fazla beğeni ve yorum aldı.