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    Sinem Kobal'dan yeni poz

    Yaklaşık 8 aylık hamile olan oyuncu Sinem Kobal, havuzda çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2020 - 10:35
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    Sinem Kobal'dan yeni poz

    2016'da kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile Cunda Adası'nda dünya evine giren Sinem Kobal, anne olmak için gün sayıyor.

    8 AYLIK HAMİLE

    Yaklaşık 8 aylık hamile olan Kobal, yeni pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

    ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI

    Sinem Kobal'ın havuzda çekilen bu karesi kısa sürede 151 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

    Sinem Kobal dan yeni poz #1

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