Sinem Kobal'dan yeni poz

Yaklaşık 8 aylık hamile olan oyuncu Sinem Kobal, havuzda çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

2016'da kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile Cunda Adası'nda dünya evine giren Sinem Kobal, anne olmak için gün sayıyor.

8 AYLIK HAMİLE

Yaklaşık 8 aylık hamile olan Kobal, yeni pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI

Sinem Kobal'ın havuzda çekilen bu karesi kısa sürede 151 binden fazla beğeni ve yorum aldı.