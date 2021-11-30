Sinem Kobal'ın İkinci bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun ikinci bebekleri de kız olacak.

Beş yıl önce nikah masasına oturan ve geçtiğimiz yıl ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, ikinci bebek sevinci yaşıyor.

İkinci kez anne-baba olmak için gün sayan ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile önceki gün doktora giden 3 aylık hamile olan Kobal, bir kızı daha olacağını öğrendi.

"EN GÜZEL ŞEY"

Oyuncu çift daha önce verdikleri bir röportajda, "Anne ve baba olmak bu dünyadaki en güzel şeylerden birisi, Allah herkese nasip etsin inşallah." diye konuşmuştu.