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    Sinem Kobal’ın spor şıklığı

    Fit anne Sinem Kobal, siyah şapkasıyla verdiği pozlarla takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2021 - 08:01
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 09:15
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    Sinem Kobal’ın spor şıklığı

    Yeni anne olan Sinem Kobal, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelmeye devam ediyor. Doğumdan kısa bir sonra eski formuna kavuşan Kobal'dan yeni fotoğraflar geldi.

    6 AY ÖNCE DOĞURDU

    Kobal, spor kıyafetleri, siyah şapkasıyla bahçede birbirinden güzel fotoğraflar paylaştı. 6 ay önce kızı Lalin'i kucağına alan Kobal'a çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

    Sinem Kobal’ın spor şıklığı #1

    Sinem Kobal’ın spor şıklığı #2

    Sinem Kobal’ın spor şıklığı #3

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