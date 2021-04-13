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- Sinem Kobal’ın spor şıklığı
Sinem Kobal’ın spor şıklığı
Fit anne Sinem Kobal, siyah şapkasıyla verdiği pozlarla takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.
- Haber Merkezi
- 13.04.2021 - 08:01
- Güncelleme : 13.04.2021 - 09:15
Yeni anne olan Sinem Kobal, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelmeye devam ediyor. Doğumdan kısa bir sonra eski formuna kavuşan Kobal'dan yeni fotoğraflar geldi.
6 AY ÖNCE DOĞURDU
Kobal, spor kıyafetleri, siyah şapkasıyla bahçede birbirinden güzel fotoğraflar paylaştı. 6 ay önce kızı Lalin'i kucağına alan Kobal'a çok sayıda beğeni ve yorum geldi.