Sinem Kobal’ın spor şıklığı

Fit anne Sinem Kobal, siyah şapkasıyla verdiği pozlarla takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.

Yeni anne olan Sinem Kobal, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelmeye devam ediyor. Doğumdan kısa bir sonra eski formuna kavuşan Kobal'dan yeni fotoğraflar geldi.

6 AY ÖNCE DOĞURDU

Kobal, spor kıyafetleri, siyah şapkasıyla bahçede birbirinden güzel fotoğraflar paylaştı. 6 ay önce kızı Lalin'i kucağına alan Kobal'a çok sayıda beğeni ve yorum geldi.