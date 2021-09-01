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    Sinem Umaş'ın son hali

    90'lı yılların ortalarında başlayan gelin- kaynana yarışmalarının en unutulmaz isimlerinden biri olan Sinem Umaş'ın büyük değişimi..
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 07:48
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    Sinem Umaş'ın son hali

    Gelinim Olur Musun? yarışmasıyla tanınan Sinem Umaş sonrasında oyuncu ve şarkıcı olarak şöhret olma yolunda şansını denese de başarılı olamadı.

    Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla tekrar gündeme gelen Sinem Umaş değişimi ile herkesi şaşırttı. Yarışmada Semra kaynana ile ettiği kavgalarla hafızalara kazınan Sinem Umaş'ı, son haliyle tanımak mümkün değil.

    ESKİ HALİNDEN ESER YOK

    Sosyal medya fenomeni olan Sinem Umaş'ın son halini görenler ise "Yarışmadaki halinden eser kalmamış" yorumunda bulunmadan edemiyor.

    Sinem Umaş ın son hali #1

    Sinem Umaş ın son hali #2

    Sinem Umaş ın son hali #3Sinem Umaş ın son hali #4Sinem Umaş ın son hali #5Sinem Umaş ın son hali #6

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