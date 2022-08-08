- Haberler
- Magazin Haberleri
- Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı aşk yaşıyor
Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı aşk yaşıyor
Sinem Ünsal, gönlünü Halit Özgür Sarı'ya kaptırdı.
- Haber Merkezi
- 08.08.2022 - 15:04
"Mucize Doktor" dizisiyle yıldızı parlayan, son olarak "Gizli Saklı" dizisinde boy gösteren oyuncu Sinem Ünsal'ın dizi aşkı gerçek oldu.
Oynadıklar dizide iki aşığı canlandıran Halit Özgür Sarı ile Sinem Ünsal, ilişki yaşamaya başladı.
Tatile çıktılar
İlişkilerini gizlilik içinde yürüten çift, tatil için Belgrad’a gitti. İkilinin aşkı hayranlarını heyecanlandırdı.