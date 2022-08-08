Petrol
93.93
-1.04%
Euro
18.328
0.48%
Dolar
17.9595
0.26%
Altın
1.029
0.62%
Borsa
2777
0.00%
Bitcoin
434.353
4.67%
BTXN Coin
7.68
-5.06%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 30 C

    Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı aşk yaşıyor

    Sinem Ünsal, gönlünü Halit Özgür Sarı'ya kaptırdı.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 15:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı aşk yaşıyor

    "Mucize Doktor" dizisiyle yıldızı parlayan, son olarak "Gizli Saklı" dizisinde boy gösteren oyuncu Sinem Ünsal'ın dizi aşkı gerçek oldu.

    Oynadıklar dizide iki aşığı canlandıran Halit Özgür Sarı ile Sinem Ünsal, ilişki yaşamaya başladı.

    Tatile çıktılar

    İlişkilerini gizlilik içinde yürüten çift, tatil için Belgrad’a gitti. İkilinin aşkı hayranlarını heyecanlandırdı.

    Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı aşk yaşıyor #1


    İlginizi Çekebilir

    Giresun'da şiddetli yağış sonrası sel ve heyelan
    Yaşam

    Giresun'da şiddetli yağış sonrası sel ve heyelan

    Kripto paralar düşerken kazanmaya hazır mısınız?
    KuantumRobo

    Kripto paralar düşerken kazanmaya hazır mısınız?

    Spotify Türkiye’ye soruşturma açıldı
    Teknoloji

    Spotify Türkiye’ye soruşturma açıldı

    Görüş Bildir