Sinem Ünsal'dan aşk itirafı: Tatlı tatlı ilişkiye başladık Berk Cankat'la olan ilişkisi hakkında konuşan Sinem Ünsal, "Berk bana çok iyi geliyor. Ben ona iyi geliyorum ki birlikteyiz. Eskiden tanışıyorduk. Daha çok vakit geçirdikçe ilişkiye başladık" dedi.

Mucize Doktor ile yıldızı parlayan Sinem Ünsal, kendisi gibi oyuncu olan Berk Cankat ile yeni bir aşka başladı.

El ele fotoğrafları çıkan ve aşka Bodrum'da başlayan ikiliden Sinem Ünsal, bir davette ortaya çıktı.

Hande Doğandemir'e destek olmak için lansmana katılan Sinem Ünsal, fit hali ile dikkat çekerken, "Sağlıklı besleniyorum. Düzenli spor yapıyorum. Çocukluğumdan beri bende bunlar alışkanlık” şeklinde konuştu.

Ayrıca Ünsal, davet sırasında gelen sorular üzerine ilişkisi hakkında da konuştu.

Sinem Ünsal'dan aşk açıklaması

Ünsal aşkı hakkında, "Siz de öğrendiniz. Evet, doğrudur. Birbirimize değer veriyoruz. Tatlı tatlı bir ilişkiye başladık.

Berk bana çok iyi geliyor. Ben ona iyi geliyorum ki birlikteyiz. Eskiden tanışıyorduk. Daha çok vakit geçirdikçe ilişkiye başladık". dedi.

Güzel oyuncuya hayranları mutluluk dolu mesajlar gönderdi.