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    Sinem Ünsal'dan kaza sonrası ilk fotoğraf

    Kaza sonrası açıklama yapan Sinem Ünsal, sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2022 - 11:12
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 11:31
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    Sinem Ünsal'dan kaza sonrası ilk fotoğraf

    Sinem Ünsal ve yapımcı Nisan Ceren, İzmir'den İstanbul'a dönerken trafik kazası geçirdi. Aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç bariyerlere çarptı. Sinem Ünsal'ın vücudunda yara ve morluklar oluştu.

    Kazanın ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medyadan açıklama yapan Ünsal, "Çok şükür ki hepimiz kaza boyutuna kıyasla çok çok iyiyiz. Sağlığım yerinde, güzel günler kapıda. Hepinize ilginiz, sevginiz, dualarınız için bin teşekkür." dedi.

    Bir süre evinde istirahat eden Sinem Ünsal, yeniden sevenlerine kavuştu. Dün akşam sosyal medyadan rol arkadaşı Halit Özgür Sarı ile karesini paylaştı.

    "Biz geldik"

    Sinem Ünsal, bu karenin altına, "Biz geldik" notunu düştü. Neredeyse 60 bin kişi bu fotoğrafı beğendi ve yorum yağmuruna tuttu.

    Sinem Ünsal dan kaza sonrası ilk fotoğraf #1

    Sinem Ünsal dan kaza sonrası ilk fotoğraf #2


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