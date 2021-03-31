Siren Ertan: Hoş geldin bebek

Sosyetenin ünlü simalarından Siren Ertan, yeni tablosunu takipçileriyle paylaştı.

Sosyetenin ünlü isimleri Siren Ertan ile iş insanı Ersin Kayalar sanata olan meraklarıyla dikkat çekiyor.

TÜM DUVARI KAPLADI

Boğaz manzaralı evinde birçok ressamın eseri olan Siren Ertan, son olarak Haluk Akakçe’nin devasa tablosunu satın alarak evinin salonuna koydu. Dev eser neredeyse tüm duvarı kapladı.

Instagram’da paylaştığı fotoğrafın altına “Hoş geldin bebek! Bizim için yaratılmış gibisin.” yazan Siren Ertan “Bu zor dönemde Türk tasarımcıları olduğu gibi Türk sanatçıları da desteklemek lazım.” diye konuştu.