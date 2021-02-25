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    Snoop Dogg'dan Yıldız Tilbe'li paylaşım

    ABD'li ünlü rapçi Snoop Dogg, Yıldız Tilbe'li fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2021 - 13:09
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 13:11
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    Snoop Dogg'dan Yıldız Tilbe'li paylaşım

    Dünyaca ünlü rapçi Snoop Dogg, 55 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı paylaşımla şaşırttı.

    YILDIZ TİLBE'Yİ PAYLAŞTI

    Snoop Dogg, ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe ile yan yana getirildiği kolaj bir fotoğrafını kendi hikayesinde paylaştı.

    Dogg'un paylaşımı, Yıldız Tilbe'yi seven kullanıcılar arasında viral oldu.

    Snoop Dogg dan Yıldız Tilbe li paylaşım #1

    Snoop Dogg dan Yıldız Tilbe li paylaşım #2

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