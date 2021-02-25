Snoop Dogg'dan Yıldız Tilbe'li paylaşım

ABD'li ünlü rapçi Snoop Dogg, Yıldız Tilbe'li fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.

Dünyaca ünlü rapçi Snoop Dogg, 55 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı paylaşımla şaşırttı.

YILDIZ TİLBE'Yİ PAYLAŞTI

Snoop Dogg, ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe ile yan yana getirildiği kolaj bir fotoğrafını kendi hikayesinde paylaştı.

Dogg'un paylaşımı, Yıldız Tilbe'yi seven kullanıcılar arasında viral oldu.