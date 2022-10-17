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    Solmaz Çiros, eteğini beline bağladı

    Solmaz Çiros, eteğini yukarı kaldırıp dans edince tepki aldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2022 - 12:53
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 13:06
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    Solmaz Çiros, eteğini beline bağladı

    Evleneceksen Gel programıyla adını duyuran Solmaz Çiros, son dönemde değişimiyle konuşuluyordu.

    Katıldığı bir programda bilerek ve isteyerek kilo aldığını dile getiren Solmaz Çiros, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı dans videoları ile gündeme geldi.

    Sahnede davulcuyu karşısına alıp dans eden Çiros'un, eteğini kaldırıp beline bağlaması ve hareketleri tepki çekti.

    "Az daha aç"

    Solmaz Çiros'u görenler, "Az daha aç olmamış", Hiç oynayamıyorsun hakkını vermiyorsun", Eskiden oynuyordun da şimdi ne yaptığını pek anlayamadım" yorumlarında bulundu.

    Solmaz Çiros, eteğini beline bağladı VİDEO

    Solmaz Çiros, eteğini beline bağladı #1

    Solmaz Çiros, eteğini beline bağladı #2


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