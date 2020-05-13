Sonay Dikkaya: Ufuk Yıldırım bir yıldır oğlunu görmüyor

Şarkıcı Ufuk Yıldırım'ın eski eşi çocuğunun annesi Sonay Dikkaya, konuştu.

Spiker Sonay Dikkaya, 6 yıl evli kaldığı eski eşi, ünlü şarkıcı Ufuk Yıldırım ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Müzisyen Ufuk Yıldırım, haber spikeri Sonay Dikkaya ile 2003-2009 yılları arası evli kalmış, 2007'de oğulları Şan doğmuştu.

OĞLU İÇİN AMERİKA'YA GİTTİ

Dikkaya, otizmli oğlunun daha iyi bir eğitim alması için 2016'da ABD'ye taşınmıştı. Samimi açıklamalarda bulunan Dikkaya, oğlunu tek başına büyüttüğünü söyledi.

İşte Dikkaya'nın açıklaması:

"10 YILDA 2 MİLYON HARCADIM"

"Ayrıldığımızda oğlum iki yaşındaydı. Ufuk'un bugüne dek çok az bir maddi yardımı oldu. O anca kendini idare ediyor. Her şeyi kendim karşılıyorum. Rehabilitasyon merkezi, öğretmenler, bakıcı, okullar... Kazandığım tüm parayı buralara yatırdım. 10 yılda 2 milyon TL harcadım. Ufuk manevi olarak da az destek oluyor. En son Şubat 2019'da gördü oğlunu. Şan babasız yaşamaya alışık. Eksikliğini hissetmiyor."

Yıldırım'ın 2016'da boşandığı Pelin Elitez'den de Armin adında bir kızı bulunuyor.