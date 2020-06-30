Soner Sarıkabadayı, baba oluyor

Soner Sarıkabadayı’nın Kolombiyalı sevgilisi Madelein Camelo Lopez’in 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 2 yıl önce aşk yaşamaya başladığı Kolombiyalı güzel Madelein Camelo Lopez’e geçtiğimiz Sevgililer Günü’nde evlilik teklifi etmişti.

5 AYLIK HAMİLE

Koronavirüs salgını nedeniyle düğün gününü erteleyen ikili, 15 gün içinde evlenme kararı aldı. Çiftin bu kararı almasındaki en büyük etkenin Lopez’in 6 aylık hamile olmasından kaynaklandığı öğrenildi.

SONER ÇOK MUTLU OLDU

Baba olacağı haberinden sonra Sarıkabadayı, büyük bir sevinç yaşadı. Ünlü şarkıcı, bebeği için evinde de değişikliğe gitti.

NİKAH VİLLADA

Doğayla iç içe yaşama kararı alan çift, Zekeriyaköy’de bir villa kiraladı. Önümüzdeki günlerde sevgilisinin ailesini İstanbul’a getirecek olan Sarıkabadayı, nikahı da yeni kiraladığı bu villada yapacak.