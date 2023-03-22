Soner Sarıkabadayı, eve spor salonu yaptı Soner Sarıkabadayı ile Madelein Lopez Camelo evlerinin bir odasını spor salonu yaptı.

Ünlü popçu Soner Sarıkabadayı ile 2015 Kolombiya Güzeli Madelein Lopez Camelo 2020’de evlenmişti. Ünlü çiftin hemen ardından oğulları Hasan dünyaya gelmişti. Mesleğini bırakmadı Bir yandan çocuk bakan bir yandan da mesleği olan mankenliğe devam eden Madelein spora gidememekten şikayet edince Soner Sarıkabadayı çözüm üretti. Evinin bir odasını spor salonu yaptı Bunun üzerine eşi, Zekeriyaköy’de oturdukları 3 katlı villanın bir odasını spor salonuna çevirdi. Böylece Madelein, oğlundan ayrılmadan onu uyutup, form tutabiliyor. Anne olmaktan mutlu olduğunu ve oğlunun mesleğini etkilemediğini belirten Madelein geçtiğimiz günlerde, "İkinci çocuğa hazırım. Hasan'a kardeş istiyoruz. Neden olmasın?" açıklamasını yapmıştı.