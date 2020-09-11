Dolar
7.4451
-0.0483%
Euro
8.812
0.0749%
Altın
1939.62
-0.338%
Borsa
1099.06
0%
G. Altın
465.008
-0.2481%
Bitcoin
76228.41
-1.7896%
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    Soner Sarıkabadayı: Nişanlım Türkiye'de doğuracak

    Nişanlısından bebek bekleyen ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2020 - 07:54
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Soner Sarıkabadayı: Nişanlım Türkiye'de doğuracak

    Kolombiya Güzellik Kraliçesi Camelo Lopez ile nişanlı olan şarkıcı Soner Sarıkabadayı baba oluyor.

    Sarıkabadayı’nın Kolombiyalı model sevgilisi Madelein Camelo Lopez hamile.

    HASAN GELİYOR

    Bebeğine babasının adını Hasan ismini vereceğini söyleyen şarkıcı, “Doğum yurtdışında mı gerçekleşecek?” sorusuna “Hayır. Hasan Türkiye’de, bu topraklarda dünyaya gelecek” yanıtını verdi.

    Eşinin de ikinci isim olarak Matias’ı seçtiğini belirtti.

    Soner Sarıkabadayı: Nişanlım Türkiye de doğuracak #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir