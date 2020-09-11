Soner Sarıkabadayı: Nişanlım Türkiye'de doğuracak

Nişanlısından bebek bekleyen ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, konuştu.

Kolombiya Güzellik Kraliçesi Camelo Lopez ile nişanlı olan şarkıcı Soner Sarıkabadayı baba oluyor.

Sarıkabadayı’nın Kolombiyalı model sevgilisi Madelein Camelo Lopez hamile.

HASAN GELİYOR

Bebeğine babasının adını Hasan ismini vereceğini söyleyen şarkıcı, “Doğum yurtdışında mı gerçekleşecek?” sorusuna “Hayır. Hasan Türkiye’de, bu topraklarda dünyaya gelecek” yanıtını verdi.

Eşinin de ikinci isim olarak Matias’ı seçtiğini belirtti.