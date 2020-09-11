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- Soner Sarıkabadayı: Nişanlım Türkiye'de doğuracak
Soner Sarıkabadayı: Nişanlım Türkiye'de doğuracak
Nişanlısından bebek bekleyen ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, konuştu.
- Haber Merkezi
- 11.09.2020 - 07:54
Kolombiya Güzellik Kraliçesi Camelo Lopez ile nişanlı olan şarkıcı Soner Sarıkabadayı baba oluyor.
Sarıkabadayı’nın Kolombiyalı model sevgilisi Madelein Camelo Lopez hamile.
HASAN GELİYOR
Bebeğine babasının adını Hasan ismini vereceğini söyleyen şarkıcı, “Doğum yurtdışında mı gerçekleşecek?” sorusuna “Hayır. Hasan Türkiye’de, bu topraklarda dünyaya gelecek” yanıtını verdi.
Eşinin de ikinci isim olarak Matias’ı seçtiğini belirtti.