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    Soner Sarıkabadayı oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi

    Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı'nın oğlu Hasan Matias, 1 yaşına girdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2021 - 11:29
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 14:20
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    Soner Sarıkabadayı oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi

    Soner Sarıkabadayı, klibinde rol alan Kolombiya Güzeli Madelein Lopez Camelo ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, ilişkilerini geçtiğimiz yıl nikah masasına taşıdı. Hemen ardından oğulları Hasan Matias dünyaya geldi. .

    Pop müziğin sevilen ismi, 1 yaşına basan oğlunun doğum gününü Instagram hesabından yayınladığı gönderi ile kutladı.

    "CANIM OĞLUM"

    Hasan Matias'ın fotoğrafını paylaşan Soner Sarıkabadayı, "Bugün benim canım oğlum 1 yaşına girdi. Hep beraber sağlıklı, mutlu senelere benim aşkım... Seni çok seviyoruz..." ifadelerini kullandı.

    "ÇİKOLATA BEBEK"

    Takipçileri ise Sarıkabadayı'nın gönderisine, "Çikolata bebek, Aynı babası" şeklinde yorumlarda bulundu.

    Soner Sarıkabadayı oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi #1

    Soner Sarıkabadayı oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi #2

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