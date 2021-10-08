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- Soner Sarıkabadayı oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi
Soner Sarıkabadayı oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi
Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı'nın oğlu Hasan Matias, 1 yaşına girdi.
- Haber Merkezi
- 08.10.2021 - 11:29
- Güncelleme : 08.10.2021 - 14:20
Soner Sarıkabadayı, klibinde rol alan Kolombiya Güzeli Madelein Lopez Camelo ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, ilişkilerini geçtiğimiz yıl nikah masasına taşıdı. Hemen ardından oğulları Hasan Matias dünyaya geldi. .
Pop müziğin sevilen ismi, 1 yaşına basan oğlunun doğum gününü Instagram hesabından yayınladığı gönderi ile kutladı.
"CANIM OĞLUM"
Hasan Matias'ın fotoğrafını paylaşan Soner Sarıkabadayı, "Bugün benim canım oğlum 1 yaşına girdi. Hep beraber sağlıklı, mutlu senelere benim aşkım... Seni çok seviyoruz..." ifadelerini kullandı.
"ÇİKOLATA BEBEK"
Takipçileri ise Sarıkabadayı'nın gönderisine, "Çikolata bebek, Aynı babası" şeklinde yorumlarda bulundu.