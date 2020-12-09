Soner Sarıkabadayı'dan doğum günü fotoğrafı

Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, Instagram hesabından doğum gününe özel bir fotoğraf yayınladı.

Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, dün 43 yaşına girdi. 2 ay önce baba olan ünlü şarkıcı doğum günü için sosyal medya hesabından aile fotoğraflarını paylaştı.

"BİNLERCE KEZ ŞÜKÜR"

Soner Sarıkabadayı, bu doğum günü fotoğrafının altına "İyi ki doğdum. Allah’ımın bana nasip ettiği en güzel hediye için binlerce kez şükür ediyorum" notunu yazdı.

Soner Sarıkabadayı ile 2015 Kolombiya Güzeli Madelein Lopez Camelo 5 yıl önce tanışmıştı. Camelo’yu ‘Tarifi Zor’ şarkısının klibinde oynatan Sarıkabadayı kraliçeye aşık olmuştu.