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- Soner Sarıkabadayı'nın eşi podyuma dönüyor
Soner Sarıkabadayı'nın eşi podyuma dönüyor
Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı'nın eşi Madelein Lopez Camelo, doğum kilolarını verdi.
- Haber Merkezi
- 30.11.2021 - 07:42
Doğum kilolarından kurtulan model Madelein Lopez Camelo, podyuma hazır.
KOLOMBİYA GÜZELİ
Soner Sarıkabadayı’nın eşi, 2015 Kolombiya Güzeli Madelein Lopez Camelo 3 yıldır uzak kaldığı podyumlara, Hakan Akkaya’nın Tersane İstanbul’da düzenlenecek gelinlik defilesiyle dönüyor.
Geçen yıl doğum yapan Madelein Lopez Camelo tekrar 34 bedene düştü.