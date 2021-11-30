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    Soner Sarıkabadayı'nın eşi podyuma dönüyor

    Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı'nın eşi Madelein Lopez Camelo, doğum kilolarını verdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2021 - 07:42
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    Soner Sarıkabadayı'nın eşi podyuma dönüyor

    Doğum kilolarından kurtulan model Madelein Lopez Camelo, podyuma hazır.

    KOLOMBİYA GÜZELİ

    Soner Sarıkabadayı’nın eşi, 2015 Kolombiya Güzeli Madelein Lopez Camelo 3 yıldır uzak kaldığı podyumlara, Hakan Akkaya’nın Tersane İstanbul’da düzenlenecek gelinlik defilesiyle dönüyor.

    Geçen yıl doğum yapan Madelein Lopez Camelo tekrar 34 bedene düştü.

    Soner Sarıkabadayı nın eşi podyuma dönüyor #1

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